Me võiksime rääkida surmast rohkem, et mõista selle kingitust ja hinnata antud elu rohkem, arvab kolumnist Pamela Maran.

Aasta on olnud täis oluliste, ilusate, heade inimeste surma ning seda justkui liiga varakult. Kuigi tuntud inimesed on meile enamasti võõrad, puudutavad nende minekud meis valusaid punkte, et elu on habras. Kuna kaduvikutee hirmutab meid, tundub õige sellest mitte rääkida.

Vestlesin sõbraga, kes kaotas terviserikke tõttu pereliikme. Suur mees valas nagu väike laps leinas pisaraid. Ta ütles mulle katkendlikul häälel: «See võib kõlada niivõrd veidralt… aga tema surm on ka omamoodi kingitus.» Kuigi ma ei olnud kaotusvalus ja suutsin seda kingitust mõista, imestasin, et inimene on suures pimeduses selle pärli üles leidnud. «Meie pere on nüüd muutunud lähedaseks, me räägime rohkem ja ma hindan igat päeva ja seda elu veelgi enam,» sõnas sõber.