Kirik kipub meediapilti jõudma üldjuhul siis, kui küsimuse all on ühiskonna moraalsed valikud: kellel on õigus abielluda, millal on lubatud abort või eutanaasia, kuidas suhtuda pagulastesse jne. Ka erinevates vestlustes kirikukaugemate inimestega kuulen sageli arvamust, et kirik peaks ühiskonnas tagama tõeliselt moraalse käitumise, et kirik peaks olema moraali kants ning see on kiriku üks väga oluline ülesanne.