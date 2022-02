Olümpialinnas on probleem lahendatud nii, et korralduskomitee hoiatas sportlasi aegsasti võimalike karmide karistuste eest, kui nad peaksid tegema või ütlema midagi, mis on vastuolus olümpia vaimuga, eriti Hiina seaduste ja määruste kohta. See ei pruugi olla tühi ähvardus, sest kuuldavasti kahtlustatakse kõigile olümpialastele kohustuslikus korras nutitelefoni laaditava äpi My2022 – ametlikult Covidi olukorra jälgimiseks – tegelikuks otstarbeks igakülgset nuhkimist inimeste järele, et ükski samm ega sõna ei jääks Hiina võimudel tähele panemata. Mõni rahvuslik olümpiakomitee soovitas sportlastel nutiseadmed koju jätta, et totaalsest jälgimisest pääseda.

Olümpiamängude algusaegade õilsat loosungit «Oo, sport, sa oled rahu!» võib tänapäeval parafraseerida kui «Oo, sport, sa oled raha!» Nagu kõigi teistegi suurvõistluste puhul on siin liikumapanev jõud need miljonid ja miljardid, mida sponsorfirmad, reklaamiagentuurid ja telekompaniid teenivad. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on pelk vahendaja, kes peab iga kord leidma kohase paiga, kus suure raha teenimine saaks võimalikult tõrgeteta toimuda. Kui korraldajamaa tõestab oma võimekust mängud kõrgel tasemel ära teha, on asi otsustatud. Poliitilised, sõja ja rahu või inimõiguste teemad ei huvita ei ROKi ega kasumijahil firmasid, ilmselt mitte ka enamikku sportlasi, rääkimata sadadest miljonitest spordihuvilistest. Show must go on.