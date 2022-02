Edu saavutamiseks on oluline, et ministeerium, koolijuhid ja ülikoolid ühiselt tegevuskava täitmise eest vastutuse võtaksid. See aitaks hoida poliitilist tahet pikaajaliselt süsteemse lähenemise taga, selle asemel et lukustada tähelepanu mõnele avalikkusele lihtsalt mõistetavale, aga probleemide süsteemset olemust ignoreerivale lahendusele.