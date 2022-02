See riigitulundusasutus on aastaid paistnud väljastpoolt ilus kullakarvaline. Positiivse kuvandi tekkele ja säilitamisele, mille katsed on viimasel ajal küll juba halenaljakaks muutunud, on aidanud kaasa miljonid reklaamirahale kulunud kroonid ja eurod. Metsamaterjali müügist saadud rahaga on räägitud ja lobistatud end just selliseks nagu parajasti vaja.