Viimastel kuudel on Eestis fookusesse tõusnud järsult kasvanud kulutused elektrile. Ka liberaliseeritud elektriturul on riigil võimalus ja kohustus ette võtta pikaajalise efektiga samme, mis kaitseks riigi konkurentsivõimet ja annaks selle kodanikele kindlustunde – börsisüsteemist loobumata, kirjutab energeetikaekspert Marko Viiding.

Ajalooliselt on elektriturud olnud täielikult reguleeritud, nii et riik kontrollib kõiki elektrihinna komponente: energiahinda, võrgutasusid ning makse. Nii oli see ka Eestis aastani 2010. Juba aastaks 1991 oli kõigile selge, et reguleeritud hindadel põhinev turukorraldus ei toimi, sest puudub pidev turu tagasiside ning seetõttu oli ka elektrituru liberaliseerimine ainuõige tee.