Esmaspäevane uudis, et terviseamet kaalub lisaks meedikutele ka teiste haigussümptomiteta koroonapositiivsete töölelubamist, on tähelepanuväärne. Märk valmisolekust suhtuda koroonaviirusesse lihtsamalt ja pragmaatilisemalt näib hea, seda teed on minemas ka Soome, kus näiteks Finnair lubab sümptomiteta reisijaid tagasi lendama viiendal päeval positiivsest testist. Kuid muret tekitab kontekst, kuhu võimalik uuendus asetub.



Terviseameti nakkusnõunik Irina Dontšenko rääkis mäletatavasti ERRis, et töölelubamise tingimuseks võiks olla, et koroonasse nakatunul ei ole 24 tunni jooksul olnud palavikku: «Haigusnähud võivad veel olla, aga need peaksid kindlasti olema taandumisfaasis.» Retoorikast jäi mulje, et tähtsaim otsus on teha tööandjal, kes peab valima, kas tal «tõesti on vaja oma töötajat». Kuid mis siis, kui töötaja ei soovi veel veidi tõbisena tööle minna? Liiatigi kui ta peab Dontšenko sõnul kandma FFP2- või FFP3-respiraatorit, mis pole kindlasti väga lihtne köhase-nohusena.