Kas kommunikatsioonieksperdid ei adu, et nad lihtsalt ei ole oma tööga hakkama saanud? Ilmselgelt on neil lihtsam konkurente sulgeda, kui Eesti venekeelsetele kanalitele kvaliteetset sisu pakkuda. Meie poliitikud ja eelkõige aastaid võimul olnud Reformierakonna liige Hanno Pevkur rõhutavad kirglikult, et venekeelse elanikkonna lõimumine on läbi kukkunud.