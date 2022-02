Tanel Tangu aastad ettevõtjana on läinud üle kivide ja kändude. FOTO: Tiit Efert

Maaelu toetuste uus tulemine on kohe ukse ees. Juba on kõlanud märksõnad «rohe-», «keskkond» jms. Kas tõesti saame ühe hoobiga likvideerida hunniku maal elamisega seotud probleeme? Kuigi täpseid raha saamise nõudeid ja reegleid minister veel allkirjastama ei ole hakanud, jääb lootus, et minagi, noor kanapidaja, saan sõna sekka öelda. Kui ka keegi muu ei kuula, siis vähemalt olen südamelt ära rääkinud. Järgnevat tuleb võtta kui ühe lumehelbekese pilvedest alla kukkumist. Või võta, kuidas tahad.