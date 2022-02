Virtuaalse krüptoraha Bitcoini kujutis. FOTO: EDGAR SU

Krüptovaluuta tulekut saab pidada üheks viimaste kümnendite tehnoloogiaimeks. Paljudele tundus väärtus tulevat tühjast õhust, mille abil on võimalik kergesti rikastuda. Entusiastlikumad uskusid, et tegemist on tulevikurahaga, mille väärtus saab aina üles minna. Pessimistlikumad pidasid seda mulliks, mille tegelik väärtus on olematu.



Tulevik näitab, kumb ennustus lõpuks peale jääb. Kindel on vaid see, et krüptovara koguväärtus on üle kolme triljoni dollari¹, selle tõus/langus mõjutab maailmamajanduse käekäiku ning paljud riigid tahavad muusikat peatada krüptoraha reguleerides või lausa ära keelates.