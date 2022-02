Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Täname Postimeest tänase (eilse - toim) põhjaliku RMK puidumüügi korralduse käsitluse eest! Märgime, et sõltumata sellest, kas puitu müüakse kestvuslepingute või oksjonite korras, toimub RMK poolt müüdud metsamaterjali mõõtmine seal, kus see kõige täpsem ja kontrollitum on. Kõik palgid mõõdetakse ülitäpselt kõigepealt metsas harvesteriautomaatika poolt, mille kvaliteeti kontrollitakse pidevalt ning mille lubatud mõõtmisvea piirid ei ületa 0,2 protsenti. Sama täpsusega mõõdavad tänapäevased laserseadmed palgid ära ka saeveskis. Ka saeveskite seadmeid kontrollitakse ja kalibreeritakse pidevalt. Kui mõõtmistes peaksid tekkima vahed, leitakse nende põhjused ja lahendatakse tavapärases korras ka erimeelsused.