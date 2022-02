Eesti elanikkond vananeb tasapisi. Tõsi, piirkonniti on see väga erinev. Kui Tallinna ja Tartu lähiümbrusse kolivad noored pered, siis Narvat nimetatakse üha sagedamini vanurite pealinnaks, mis pigem noori eemale tõukab. Demograafilised protsessid on linnade loomulik osa ning rahvastik nooreneb ja vananeb lainetena. Kuidas peaks seeläbi muutuma elukeskkond?