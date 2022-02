Kõik see, mis praegu energiaturul toimub, võiks majandussüsteemide laiemast toimimisest huvitatuile meelelahutust pakkuda. Kui vaid see kõik ei toimuks reaalses elus ega tooks kaasa palju tegelikke kannatusi ja väljakutseid, kirjutab Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani.

Energiaturul toimuvas on kirkalt esindatud kõik ühele tavapärasele majanduslikule süsteemile omased aspektid. On olemas nõudluse ja pakkumise moodustavad energia tootjad ning tarbijad, kes määravad konkreetses turupiirkonnas omavahel täiesti homogeensele kaubale hinna. On esindatud mahupiirangutega väliskaubandus, mis peaks suurema ühise turumahu abil aitama nii stabiliseerida hindu kui ka tagada (varustus)kindlust. Ja on esindatud regulatsioon, mis ennekõike peaks määrama turule vajalikud ühised toimimispõhimõtted. Ning viimasena on nüüdseks kohal kõiki süsteeme ikka aeg-ajalt kummitamas käiv ootamatus ehk šokk.