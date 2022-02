Kõrge tootlikkuse ja ekspordivõimalusega majanduse kasvu Eestis pärsib loodus- ja täppisteaduste taustaga ekspertide vähesus. Just ülikoolidel tuleb siin ühiselt toimivad lahendused leida, kirjutab TTÜ rektor Tiit Land.

Näiteid loodusteadusliku taustaga asjatundjate puuduse kohta pole vaja kaua ega kaugelt otsida. NPM Silmet OÜ arendab Virumaal haruldaste muldmetallide tööstust, kuid Eestis puudub selleks vajalik kõrge kvalifikatsiooniga tööjõud. Ettevõte plaanib kõrgelt haritud töötajaid tuua Kasahstanist. Mitmed Eesti ettevõtted arendavad puidu väärindamisega seotud tööstust, kuid ka puidukeemikuid on Eestis väga raske leida. Miks?

Küsimusele vastates tuleb tõdeda, et loodus- ja täppisteaduste erialade õppimine ülikoolides on aastatega vähenenud. Haridussilmas avaldatud andmete järgi on loodusteaduste, matemaatika ja statistika õppevaldkonna tudengite arv Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis viimase kümne aastaga vähenenud 22 protsenti.