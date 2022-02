Kas saja aasta pärast kirjutavad ajaloolased sellest, kuidas 2010ndatel alguse saanud kõrghariduse alarahastamine pani alguse eesti rahvuse aeglasele hääbumisele või hoopis sellest, kuidas 2020ndatel saavutati ühiskondlik kokkulepe kõrghariduse eelisrahastamises? Küsimus kõlab dramaatiliselt, kuid kõrgharidus, nagu kultuur laiemalt, on valdkond, kus on lihtne kümmekonna aastaga rikkuda eelmiste põlvkondade tehtud tööd ning tulevaste põlvkondade võimalused. Ja olukord Eesti kõrghariduse rahastamisel on väga dramaatiline, kirjutab kolumnist Rainer Kattel.