Riigikogus menetluses olev rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 504SE, rahvakeeli vilepuhumise seadus on tekitanud vastakaid arvamusi. Kõige häälekamalt ja fakte moonutades on arvamust avaldanud opositsioon. Keskerakond suhtub eelnõusse mõõduka kriitikaga - me ei taha olla kummitempli rollis ja analüüsime kaasnevaid mõjusid põhjalikult. Kindlasti ei pea paika justiitsminister Maris Lauri ERR-ile antud intervjuus väljaöeldu, nagu suhtuks Keskerakond eelnõusse kõhklevalt seetõttu, et seda nähakse eelkõige korruptsioonivastase seadusena.

Eelnõu menetlemise eest vastutab Riigikogu õiguskomisjon ning komisjoni esimehena on kavas menetleda eelnõus pakutud lahendusi sisuliselt. Keskerakond on täna seisukohal, et eelnõus pakutud reguleerimisala on liialt lai ega taga piisavalt õigusselgust. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, mille eesmärgiks artikkel 1 kohaselt on parandada liidu õiguse ja poliitika rakendamist teatud valdkondades, kehtestades liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kõrgetasemeliseks kaitsmiseks ühised miinimumstandardid.