Haridus- ja teadusministeeriumis on ettevalmistamisel muudatus, millega põhikooli lõpueksami tulemus ei ole enam seotud kooli lõpetamisega. Eksam tuleb sooritada, aga lõpetada saab sõltumata eksamil saadud punktidest. Lõpetamine oleneb sellest, kui tulemuslikult on omandatud õpitulemused eri õppeainetes ja seda hindab õpilaste oma õpetaja.

Eesti Koolijuhtide Ühendus on kavandatavat muudatust tervitanud ja näinud, et eksamitulemusi saaks hästi arvestada järgmisele haridustasemele õppima kandideerides. See seostub hästi ühega kolmest hariduse pikaajalistest eesmärkidest – kvalifikatsiooni tagamine järgmisele haridusastmele või tööturule liikumiseks. Kvalifikatsiooni kõrval on olulised eesmärgid veel ka inimeseks kasvamine ja ühiskonna liikmeks kujunemine.