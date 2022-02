Joosep Vimm FOTO: Remo Tõnismäe

Raul Ranne kirjutas (PM, 24.01.2022), et Eesti seriaalide vastu tuntakse huvi lisaks Euroopale ka Jaapanis, Indias ja Ladina-Ameerikas ning Eesti loomingut müüakse välismaale nii valmistoodangu kui ka litsentsidena. Arvan, et meie filmi- ja teletööstuse maailmamastaabis potentsiaali realiseerimisel on võtmeküsimus riigi ja Tallinna linna koostöö. Kasu saavad sellest nii loometööstus, kohalikud inimesed kui ka ettevõtted. Arenguvõimalusi on Tallinna linnal ka turismisihtkohana ja Eesti majanduse mootorina tervikuna, kirjutab Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.



Kvaliteetse filmi tootmine on kulukas ettevõtmine ja Eesti-suurune 1,3 miljoni inimesega riik ei saa endale lubada pelgalt filmitootjate entusiasmile lootma jäämist. Meil lihtsalt pole selleks piisavalt inimesi, kes käiks kinos või vaataks sarja kodus telest või voogedastusplatvormilt. Euroopa killustunud turule müümine on keerukas, kuid mitte võimatu. Et meie audiovisuaalsektor oleks edukas, tuleb vaadata filmi- ja teletootmist rahvusvahelise ettevõtmisena maailmamastaabis. Nii riik kui ka Tallinn Eesti suurima omavalitsusena saavad selles sektorile toeks olla, kuna potentsiaali võita on meil kõigil.