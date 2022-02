On alanud uus aasta, Euroopa fookuses on julgeolekuküsimused. Olukord on nii tõsine, et ka kõrvalt vaatlejad peavad võibolla Eesti julgeoleku olukorra lahendustesse sekkuma, nendib Eesti Panga nõukogu endine esimees Jaan Männik.

Arvestades, et Euroopa rahvaste domineerimine maailmas on lõppemas, kui mitte juba lõppenud ja nende osakaal maailmas on vähenemas, siis jätab see äärmiselt kummalise mulje, et kellegi eesmärk on Euroopa sassi lüüa. Hiinas elab kümme korda rohkem inimesi kui Venemaal. Kuna Hiinas elatakse kitsalt ja Venemaal on ruumi kuipalju, siis võib ehk teha järelduse, et nende kahe riigi sõprus on ajutine.