Peaaegu kaks aastat kestnud koroona on olnud ühiskonnale väsitav. Tänaseks ootab ühiskond piirangute lõppu või nende kaotamist. Igas halvas on midagi head.

Koroona andis valusa õppetunni, näidates ekstreemsetes oludes haiglavõrgu suutlikkust. See pidas küll vastu, ent millise hinnaga. Eesti haiglad olid seni arvestatud tegutsema normaalsuses. Pandeemia lõi kaardid segi. Maksime lõivu lühinägelikkusele, kui aastakümnete eest usaldasime liiga väliseksperte. Sajandi algul vaieldi tuliselt, kas rootslased on õiged koostama meile haiglate arengukava ja ütlema, millised raviasutused tuleb jätta ning millised sulgeda. Väliseksperdid teadsid paremini, mis on Eestile hea. Toonane valitsus ei uskunud oma spetsialiste. Paraku ei mängitud läbi ka erakorralisi stsenaariume. Nüüd maksis see kõik kätte.