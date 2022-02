Balti Venemaa-uuringute keskuse direktor Vladimir Juškin. FOTO: Sander Ilvest/pm/scanpix Baltics FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Kui Roskosmose peadirektor Dmitri Rogozin soovitaks president Vladimir Putinil paariks päevaks kosmosesse lennata (et teha näiteks​ ISSi äkk-kontrolli), siis veenduks Kremli peremees taas kord, et tema rakettide ja tuumarelvadega hirmutamise poliitika on tark ja ettenägelik, nendib Baltimaade Venemaa-uuringute keskuse juht Vladimir Juškin.



Kosmoselaeva illuminaatorist välja vaadates võib Putin kergesti veenduda, et tänapäeva Venemaa on pindalalt maailma suurim riik (hõlmab umbes 1/9 kogu planeedi maismaast). Tähelepanelikult vaadates märkab ta aga, et Venemaa on tiheda taigaga kaetud «kõrb», sest 4/5 kogu elanikkonnast elab riigi Euroopa-poolses osas. Venemaa püsielanike arv 2021. aasta 1. novembri seisuga – muidugi kui Putin Rosstati andmeid usaldab – on 145,7 miljonit inimest. Kremli administratsiooni tarkpead ütlesid talle enne starti, et pole vaja vaadata illuminaatorist vasakule ega ka paremale. Nüüd on selge, miks.