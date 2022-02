Eelnõu ametkondlikul kooskõlastusringil lisas enamik kooskõlastajaid märkusi. Õiguskantsler arvamust ei avaldanud. Esimesel lugemisel said hinnangud hoogu ja värvi juurde. Arvamused on enamjaolt paraku olnud asjasse lähemalt süvenemiseta ja alusetult üldistavad, emotsiooni- ja hoiakupõhised. Poliitilise tähelepanu saamiseks need ehk kõlbavad, probleemi sisuliseks lahendmaiseks aga mitte.

Vähese informeerituse puhul võib teema näida tundlikuna, sest kokku saavad arhetüüpsed rehepapi, ahjualuse, mõisa köie ja vene värgi ning koputamise kartuse hirmud ja mõttelaadid. Neid olematuks vaikida ei saa, kuid kas me nende järgi oma tänapäevast elu peame seadma, on iseküsimus. Teema potentsiaalset tuleohtlikkust pidanuks eelnõu koostajad ette nägema ja vastavalt selle kallal kõvasti tööd tegema ja vaeva nägema, et asjad oleksid selged ja üheselt mõistetavad. Algusest peale. Paraku see päris nii ei ole, saanuks paremini. Aga asja saab lugemiste käigus paranda, sest idee ise on arenenud ühiskonna õigussüsteemile kohane ja vajalik.