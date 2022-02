Mihkel Kunnus võrdleb oma päevakommentaaris iibehüsteeriat keskkonnahüsteeriga, leides, et inimesed on suutelised uute olukordadega kohanema.

Pole mingi kunst kuhjata kokku hunnik näiteid üle vindi keeratud keskkonnaalarmismist. Björn Lomborgil on juhtumisi just selline hobi (vt «50 aastat eksitavat kliimapaanikat» PM 31.01). Ta laob ritta hunniku hüsteerilisemaid keskkonnateemalisi pealkirju – näiteks tabloididelt saab päris vingeid – ja teeb siis sellele õlenukule elegantse nupuvõtte.

Keskne idee on lihtne: kliimaalarmism on tihti liialdanud, ärevile pole mõtet minna, inimene kohaneb. Muidugi kohaneb. Vaadakem fakte. Eesti rahvas sai pool sajandit maitsta rakenduslikku sotsialismi. Oli see katastroof? No ei! Inimesed kohanesid. Isegi väga hästi kohanesid.