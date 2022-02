Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) valib sel laupäeval uut juhti. Kandidaadid on Riina Sikkut ja Lauri Läänemets. Küsimus pole ainult isikutes, nende liidrivõimekuses, karismas ja soos. Sotsiaaldemokraatide ees nii Eestis kui ka mujal Euroopas seisab ületamatuna näiv dilemma: kas kõnetada globaliseerumise võitjaid või kaotajaid? On ilmne, et mõlemale valijagrupile korraga meeldida pole võimalik.