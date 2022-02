Uue ja innovaatilise sektori areng on edukas, kui sellega tegelevad üheskoos ettevõtjad, teadlased ja riik. Igaühel on kanda oma roll, kolme osalise pidevad mõttevahetused aitavad ühiselt sihte seada, kirjutab Eesti Vesinikuklastri tegevjuht Sven Parkel.

Kuigi Eesti rohevesinikumajandusest on veel vara rääkida, on hea meel tõdeda, et läheneme teemale just sellist ülesehitust pidi. Disainides meetmeid ja teekaarti, mis aitaks Eestis rohevesinikumajandust käivitada, on ministeeriumid kutsunud laua ümber valdkonnast huvitatud ja pädevad ettevõtjad ning kompetentsed ja kogenud teadlased.