Ses mõttes pole ka üllatav, et Saksamaa seisukoht on saanud Eestis enamasti kriitika osaliseks: kuidas küll on võimalik, et sakslased Ukrainat ei toeta? Kas nad siis ei teagi, et Venemaa on paha? Muidugi toetavad sakslased Ukrainat, rohkem kui Eesti, ning ka Venemaa suhtes pole nad nii sinisilmsed, kui meile meeldib mõelda.