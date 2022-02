Eesti Mälu Instituut ja Postimees kuulutasid välja märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjandivõistluse «Kiri neile, kes jäid» noortele vanuses 15 kuni 21 eluaastat. Auhinnafondis on 1500 euro väärtuses sündmuste kinkepileteid ja raamatupoe kinkekaarte. Parimad tööd avaldatakse Postimehes.

Minevikus elav kirjasaaja võiks tänu noore koostatud kirjale teada saada sellest, mis saab Eestist 20. sajandil – 2022. aastal elav kirjutaja seda juba teab, kuid kirjasaaja mitte. Kuidas anda edasi usku, et tuleb vastu pidada, sest vabadus ja iseseisvus tulevad tagasi ning ohvreid ei unustata? Milline on kirjutaja kui vabas Eestis elava noore arusaam Nõukogude okupatsiooniajast? Milline on kaasaegne demokraatlik Eesti ja Euroopa võrreldes kirjasaaja ajaga?