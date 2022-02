Kreml peab sõda Ukrainaga, kasutades läänt, ja sõda läänega, kasutades Ukrainat. Kremli relvad on peamiselt psühholoogilised, mitte sõjalised: eesmärk on külvata hirmu, ebakindlust, kahtlust ja meeleheidet, kirjutab kolumnist Edward Lucas.

Ukrainaga tahab Vladimir Putin sisendada hüljatus- ja alandusetunnet. Ukraina suur soov on ühineda läänega. Laias laastus tähendab see soovi nautida vabas ühiskonnas elamisega kaasnevaid kultuurilisi, õiguslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid hüvesid. Vaatamata suurtele viivitustele ja raskustele on riik teel selle saavutamise poole. Kuid Ukraina vajab välist tuge: mitte ainult rahalist ja sõjalist, vaid psühholoogilist – teadmist, et lääneriigid jagavad tema püüdlusi.