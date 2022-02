Piirangud on vahelduva eduga kehtinud juba pea kaks aastat. Viirus ise on muteerunud juba mitmeid kordi ning muutunud on ka igasugused arvud, mis on võetud tervisekriisi kontrollimise aluseks. Piirangute kehtestamise põhjendused on jäänud peaaegu samadele alustele. Justnagu tegemist oleks millegi uue ja tundmatuga, kirjutab toitlustusettevõtja ja EVEA volikogu liige Märt Meesak.