04.11.2021, Valgamaa Korijärve Kaupo Kutsar on loomakasvajataja. Foto Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees FOTO: Arvo Meeks FOTO: Arvo Meeks

Pikas plaanis on elektrikriisi kontekstis kõige olulisemad elektri saamise lahendused talvise pimeda ja tuulevaikse ilma jaoks, kui elektri hind on kõige kallim, kuid et ma ei ole elektriinsener, siis võtan energia teemal sõna avaliku huvi kontekstis. Seekord palju tähelepanu saanud tuuleparkide rajamise ja sellele avaliku vastuseisu teemadel, kirjutab ettevõtja Kaupo Kutsar.