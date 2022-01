Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eri majandussektori organisatsioonidele tehnoloogiliste lahenduste arendamise, haldamise ja administreerimise võimekusega spetsialiste Eestis napib, kinnitavad värske tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna uuringu tulemused. Senisest enam on vaja spetsialiste, kes haldavad tervikuna kõiki ettevõtte süsteeme, seadmeid ja lahendusi ning tagavad nende turvalise koostoime. Selle eelduseks on, et IT-spetsialistid mõistavad majandussektorite (nt tervishoid, tööstus, kaubandus) toimimisloogikat.