Lugesin 20. jaanuari lehest Madis Vasseri ja Diana Revjako artikleid tuumajaama kohta ja olin üpris hämmingus. Juttu oli paljudest ohtudest, kuid mitte põhilisest. Härra Vasser arvab koguni, et tuumareaktor iseenesest on ohtlik. Minu teada pole ükski reaktor kunagi probleeme tekitanud, selleks on võimelised ainult inimesed, kirjutab pensionile jäänud füüsikaõpetaja Toomas Jõgi.



Pean märkima, et tuumaenergia on kahtlemata energeetika umbtee ja sellest loobutakse niipea, kui suudetakse tõsta termotuumareaktsiooni saagist. Sama kehtib ka tuule- ja päikeseenergia kohta. Nüüd inimestest. Kas on võimalik ette valmistada personal tuumajaama teenindamiseks? Jah, on. Meil on küllalt tarku ja teadmishimulisi noori, kes suudavad arenenud tuumariikides nagu Prantsusmaa või Kanada omandada kõik vajalikud teadmised ja oskused. Kas meil on teadlasi, kes võivad kõike seda juhtida? Selles ei ole kahtlustki. Aga...