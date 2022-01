Täna on selge, et me peame õppima selle viirusega elama. Kuigi õigem oleks vist öelda, et me juba oskame selle viirusega elada. Ligi kaks aastat väldanud pandeemia on tundmatuseni muutnud mitme eluvaldkonna toimimist. Üks enim tööd ümber korraldanud valdkond on koroonavõitluse eesliin tervishoiusüsteemi näol. Suure õendushaigla juhina pean ütlema, et kui keegi oleks mulle kaks aastat tagasi öelnud, mis meid seoses koroonaviirusega ootab, oleksin pidanud seda katastroofifilmi stsenaariumiks.