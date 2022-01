Mõõdutaju ja terve mõistus on jäänud tervisekriisis kaotajaks, sest massihüsteerias on sundust surutud normiks. Kuid seda viga annab leevendada koroonapassi ja põhiõiguste rikkumiste kaotamisega, kirjutab endine justiits- ja siseminister Ken-Marti Vaher.

Mõõdutaju puudus on eriti ilmekas koroonapassi sunduses, mille varjamatuks sihiks on panna süstima ka neid, kelle teadlik valik on olnud teine. Rohkem kui 99,5 protsendilise elulisusega haiguse ohjeldamisel pole piisanud alguses kuulutatud riskirühmade pookimisest, vaid kuskil on võetud sihiks vaktsineerida nii paljusid kui võimalik.