Siit edasi aga tuli tõeline pauk, õigemini paugud. Need kostsid siis, kui Jüri Muttika tagus kurika, haamri ja kirvega bussipaviljoni klaasseinu. Üks neist purunes, teine mitte. Nagu teada anti, see oligi katse eesmärk. Rõhutan – kuritöökatse mõte. Tähendab, «Ringvaade» matkis kuritööd – millisel juhul kuritöö õnnestub ja millal mitte. Siit järgmine samm oleks minna kuritööde matkimisega edasi ja näidata Eesti rahvale, kuidas inimest on võimalik mõrvata. Et noh näete – kurikaga mõrv ei õnnestunud, aga kirvega õnnestus!