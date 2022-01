Maailma suurima ettevõtte looja Steve Jobsi moto oli üllatavalt lühike: fookus ja lihtsus. Rahutu innovaatilise inimesena pidi ta endale pidevalt meelde tuletama, mis on eesmärk, tuum, ja et just sellele tuleb keskenduda. Teadagi, päris elu kipub olema paljukihiline ja mitmetahuline – nii on ülioluline oskus probleemidest välja kontsentreerida tuumikelemendid, et edasi just neile keskenduda, nendib kolumnist Andi Hektor.