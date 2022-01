Iga päev saame teada üksikasju Venemaal toimuvast, see on hoiatav ning kutsub meid valvsusele, nõuab meie kaitsevõime tugevdamist. Ja ometi on see kõik seaduspärane, selles ei ole midagi üllatavat. Kui impeerium ei laiene, siis algab selle lagunemine, sellist seaduspära tõestab ajalugu meile paari tuhande aasta jooksul. Ja emamaale on see teinekord pikk-pikk protsess olnud alati valus, märgib kirjanik Olev Remsu.