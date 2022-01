ÜRO hiljutist kliimatippkohtumist Glasgow’s nimetati etteaimatavalt meie «viimaseks võimaluseks» , et tegeleda «kliimakatastroofiga » ja «päästa inimkond» . Nagu paljud teised hoiatas USA kliimasaadik John Kerry meid, et meil on jäänud ainult üheksa aastat, et ära hoida enamik «katastroofilist» globaalset soojenemist.

Peaaegu igat kliimatippkohtumist on nimetatud viimaseks võimaluseks. Tähelepanu saamiseks kunstlike tähtaegade seadmine on üks levinumaid keskkonnataktikaid. Viimase poole sajandi jooksul on meile pidevalt öeldud, et aeg hakkab kohe otsa saama. See sõnum on silmapaistvalt vale ning toob kaasa paanikat ja kehva poliitikat.