Kes on käinud Tongal, ei saa seda saareriiki enam südamest. Tongatapu saarel asuva pealinna Nuku’alofa õhkkond on mõnusalt provintslik ja natuke kuurortlik nagu Haapsalus. Muhust vaid veerandi võrra suuremal saarel, kus elab 75 000 inimest, ei olegi päris selge, kus algab ja lõpeb pealinn. Madaltihe hoonestus on väljaspool pealinna natuke hõredam ning pühakodasid kohtab harvem. Saare elanikkond on läbinisti kristlik, kuid jaguneb paljude protestantlike voolude ja katoliiklaste vahel. Sealjuures on kõige arvukamalt metodiste ja mormoone. Pühapäeviti on kirikud täis piduriietes inimesi, turud ja kauplused aga tühjad – hingamispäeva peetakse siin ka päriselt pühaks.