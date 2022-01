EKI ühendsõnastikku Sõnaveebis on 2021. aastal lisandunud iseäralik uus sõna «zentangle», mis esmapilgul end ei ava. See on puhas tsitaat inglise keelest, mida me kohe ei oska ei hääldada ega kirjutada. Sõnastik juhatab lahkelt, et häälda [dz`ennt`ängl] ning kirjuta muust tekstist eristuvas kursiivkirjas, ja kui käänad, siis lisa ülakoma, nagu lauses «Olen joonistanud zentangle’id juba kaks aastat». Isegi kui aimad, et tegemist on kahe inglise sõnaga – «zen» ja «tangle» – ja lausest näed, et see on joonistamisega seotud, siis ei aita see ikkagi kuigipalju edasi, kuivõrd asja ei tunne. Keeleinimesed ütlevad sel kohal, et tuleb uurida, mis asja sisu on.