Mulle on korduvalt määratud antidepressante ning jõudumööda olen neid püüdnud ka neelata. Siiski mitte nii pikalt, kui arstid tahtnuks. Heidutanud on muudatused, mida olen tundnud toimuvat oma kehas ja käitumises, tulnud on hirm, et võime kogeda rõõmu (või kurbust) päriselt kaob.