Teadmatus, apaatia, süütunne, küünilisus, ülbus, ahnus ja argus. Need, mitte sõdurid, tankid, lennukid ja raketid, on Kremli kõige võimsamad relvad sõjas lääne vastu.

Alustame teadmatusest. Kuskohas see Ukraina üldse asub? See riik, kus iganes ta ka ei asu, tekitab enamikus Lääne-Euroopa ja Ameerika peades vähe emotsionaalset vastukaja. Me ei õppinud seda koolis. Me ei käi seal puhkamas. Me ei näe kunagi selle riigi tooteid oma poodides. Me ei oska nimetada mitte ühtegi kuulsat ukrainlast.