Akadeemilised ametiühingud teevad ettepaneku fikseerida avalik-õiguslikele asutustele kohustus maksta teadusrahastusest palkadeks selline maht, mida nad ise on palkade miinimummäärade ja töölepingute kaudu lubanud, kirjutab Tartu Ülikooli ametiühingu juhatuse esimees Ruth Tammeorg.

Väga paljude akadeemiliste töötajate jaoks on projekti olemasolu ainus viis palka saada, seda vaatamata tähtajatu töölepingu olemasolule. Sellepärast noored ei taha tulla doktoriõppesse. Sellepärast potentsiaalsed juhendajad ei taha võtta juhendatavaid (doktorante), sest puudub kindlus, et kogu doktoriõpingute aja jooksul on olemas rahastus, millest doktorandile palka maksta ja töövahendeid hankida. Paljud noored teadlased lahkuvad ülikoolist.