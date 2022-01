2021. aasta riigieelarve seletuskiri ütleb, et lubatud heitkoguse ühikutega (rahvakeeli CO2-kvootidega) enampakkumiste süsteemis kauplemisest saadav tulu on 86,3 miljonit eurot. Lisaks öeldakse, et «vähenemine on tingitud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kauplemistulu prognoosi 21,5 protsendisest langusest». See on päris kõnekas tekst, mis näitab ametnike ebaprofessionaalsust või ülimat küünilisust. Nimelt oli 86,5 miljonit eurot kvoodimüügi tulu teenitud juba 2020. aasta 24. augustiks ning sama aasta 29. septembriks, mil valitsus riigieelarve kinnitas ja riigikogule üle andis, küündis tegelik müügitulu juba saja miljoni euroni. Kvoodi hind oli pikka aega stabiilselt püsinud 25 eurot/t ümber ning keegi ei arvanud, et tulevikus hakkaks kvoodi hind langema. Tekib küsimus, miks analüüse ja prognoose tegevad ning riigieelarvet koostavad ametnikud selle numbri 2020. aasta sügisel nii madalaks prognoosisid?