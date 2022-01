Viimasel ajal kohtab Eestis hoiakut, et ärme räägi avalikult välispoliitikast, ärme küsi ebamugavaid küsimusi. Välispoliitika oleks justkui midagi, millest tohib rääkida ainult kitsas oma ala asjatundjate ringis. Kõik see meenutab Pätsi aja välispoliitikat, kirjutab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.

Paar nädalat tagasi enne USA ja Venemaa kohtumist kirjutas NBC News, et USA on valmis Venemaaga arutama vägede kohalolekut Ida-Euroopas ja Balti riikides. Ühendriikide ametivõimud lükkasid uudise ümber, aga veel varem jõudsid reageerida Eesti riigijuhid. Peaminister Kaja Kallas, kaitseminister Kalle Laanet ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kuulutasid ilmunu kiiresti Venemaa infooperatsiooniks.

See on rumal. Loomulikult ei teadnud Kallas, Mihkelson ega Laanet, millised on NBC Newsi allikad. Erutunud reageerimine näitab paremal juhul informeerimatust, halvemal juhul paanikat.