Tänane piir on looduse kujundatud. Taganev mandrijää aitas luua sellise reljeefsuse, mis oli soodne inimasula tekkeks. Narva jõgi on samal ajal inimeste ühendajaks ja eraldajaks. Varahommikuti seisavad vaikuses ja liikumatuses kümned mehed, ühel või teisel pool kallast. Piir seal vahel on nähtamatu – meie endi vaheline kokkulepe. Hiljem lisanduvad jalutajad piiluvad vastaskaldal liikujaid ning pilgud uurivad teise riigi siluetti. Tahes-tahtmata hakatakse võrdlema.