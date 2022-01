Milline tulevikutöö täpselt on, seda on raske ennustada. Arvatakse, et tulevikutöö ei ole üks pikk sirgjooneline karjäär sama ameti või kutseala raames, see võib hoopis tähendada tööelu jooksul hulga ümberõppeid ja karjääripöördeid, mis ei ole tingimata planeeritud. Eksperdid hoiatavad, et karjääri jooksul võib üks inimene arvestada lausa kümne või enama arvu töökohtadega. Pidev ümber- ja juurdeõpe on tavapärane. Eeldatakse ka seda, et tulevikus suureneb inimese enda vastutus kogu töötamise protsessi, sealhulgas oskuste arendamise eest. Samuti usutakse, et õppimise ja töötamise piirid hägustuvad ja toimuvad sageli paralleelselt.