Vandenõuteooriaid on mustmiljon, neist üks väidab, et lennuki kondensatsioonisaba tekib seetõttu, et nii külvatakse inimeste vaoshoidmiseks psühhotroopset ainet. FOTO: Sakala

Sõites läbi Eestimaa ja kruvides raadiot, sattusin mingile jaamale, kus keegi poliitik tulistas hüüdlauseid nagu aastavahetuse rakette. «Süvariik kehtestab koroona sildi all totalitarismi. Rohepöörde eesmärk on keskklassi hävitamine! Me ei ole vastamisi Kallase või Kiigega, me oleme vastamisi Režiimiga!! Me liigume koonduslaagrite poole, Austraalias juba on!!! Neilt, kes keelduvad viieaastaseid vaktsineerimast, võetakse lapsed ära ja pannakse lastekodudesse!!!!»