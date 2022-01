Eesti avalik foorum on viimastel kuudel olnud paari-kolme põletava teema päralt, mille tagant miski muu enam naljalt välja ei paista. Muidugi, enneolematud energiahinnad puudutavadki kõiki ühiskonnaliikmeid. Niisamuti on uudisvoos kujutatav pilt julgeolekuohtudest Ukraina piiril teema, mida ei saa käsitlemata jätta ei ajakirjandus ega poliitika. Ja kolmandana püüab pildile mahtuda veel ka kohe kaheaastaseks saav koroona.

See on ideaalne spinn-olukord: kui teatud teemad on hõivanud kogu avaliku valguse, siis saab selle varjus kõiki muid asju suhteliselt märkamatult ajada, olgu need kui tahes mustad või puhtad. Kuigi nüüdne spinn on pigem vääramatu jõu, mitte poliittehnoloogide tekitatud, on ka praeguses olukorras neljandal võimul kohustus end tahtejõuga ärkvele näpistada ja ikkagi tähele panna asju, mis spinnisirmi varjus teoksil.