Raudsepp väidab algatuseks, et oleks täiesti mõeldamatu, et ajal, kui Soome valitsus pidas Staliniga Moskvas läbirääkimisi, «oleks ükskõik missugusesse erakonda kuuluv Soome parlamendi liige seadnud avalikult kahtluse alla Soome kaitseväelaste kaitsetahte ja nimetanud Soome valitsust režiimiks». Aga – kinnitab Raudsepp – Mart Helme just seda tegi, ning samal ajal, väidab ta, rääkis Martin Helme, et Eesti panustamine NATO liitlaste aitamisse on mõttetu, sest kui meil endal on abi vaja, siis keegi meile appi nagunii ei tule. Raudsepa väidete aluseks on Postimehe artikkel 10. jaanuarist ja intervjuu ERRile 8. jaanuarist.